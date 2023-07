Aus der Perspektive eines Kommunikationsexperten ist die Lage eigentlich relativ eindeutig: Es braucht einen Anlass und eine solide (Content-)Substanz, um eine erfolgreiche Kommunikationsaktivität entwickeln zu können. Schaut man von außen drauf, denkt man sich: Anlass – Nachhaltigkeit – das hat sich in den vergangenen Jahren ja förmlich aufgedrängt. Und Substanz – die wird uns unter anderem von der EU mit dem Green Deal praktisch „auferlegt“.



So klar, und doch so überhaupt gar nicht eindeutig. Denn viele Unternehmen betrachten das Thema nach wie vor als lästige Pflicht, welche in das Erstellen eines Nachhaltigkeitsberichts mündet. Dabei gibt es doch so viele Gründe, den Bereich nicht nur systemisch, sondern auch kommunikativ endlich professionell zu erschließen und die vielen Opportunitäten zu nutzen.



Hier in Kurzform nur zwei relevante Entscheidungshilfen (sofern das überhaupt noch notwendig ist):

Die EU macht Druck: Das CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gibt den gesetzlichen Rahmen vor. Dieser ist klar, unumkehrbar und lässt sehr eindeutig auf die Ausrichtung für die kommenden Jahre schlussfolgern.

Mit dem beruflichen Eintritt der Millennials und der Gen Z wird das Thema über alle Schichten hinweg weiter an gesellschaftlicher Dynamik gewinnen. Das wirkt sich direkt aus – auf die eigenen Mitarbeiter und auch auf die Kunden, andere Stakeholder, Investoren und NGOs.

40 % der Millennials wollen für ein Unternehmen arbeiten, das umweltfreundlich und verantwortungsvoll sozial agiert.

72 % der B2B-Käufer geben an, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kaufes höher liegt, wenn das Unternehmen sozio-politische Themen adressiert.