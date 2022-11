Dazu werden die Koch-Modellreihen KDT und KBS in das Portfolio von Zahoransky integriert, während die Zahoransky-Maschinen Z.Pack 4 | 5 bei Koch zur Verfügung stehen. Mit diesem gemeinsamen Portfolio wird der komplette Bedarf an Kunststoff- und insbesondere Kartoneinstoffblistern im Bereich Personal Care vollumfänglich abgedeckt. Kundenseitig bleibt nun kein Verpackungswunsch mehr offen, wie Robert Dous, Managing Director Zahoransky Automation & Molds und Chief Sales Officer Zahoransky Group, bekräftigt: „Koch und Zahoransky – das passt einfach. Wir haben von der ersten Idee bis zur Umsetzung dieser Kooperation vertrauensvoll und mit den gleichen Zielvorstellungen zusammengearbeitet.“ Harald Jung, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO der Koch Pac-Systeme GmbH, freut sich ebenfalls über die Zusammenarbeit und ergänzt: „Wir sind stolz darauf, dass sich Zahoransky für unsere technologisch führende Produktpalette entschieden hat. Diese bietet die beste Lösung, um aktuelle und künftige Herausforderungen in Bezug auf Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit zu erfüllen.“

Kunden aus dem Personal Care-Bereich profitieren von der neuen Kooperation gleich in zweifacher Hinsicht: Mit Koch steht ihnen der Industriebenchmark für nachhaltige, verkaufsfördernde Blisterverpackungslösungen zur Verfügung. Zahoransky hingegen ist führender Anbieter von Fertigungsanlagen für die automatisierte und hocheffiziente Produktion von Zahnbürsten und weiteren Personal Care-Produkten. Die gemeinsamen Kompetenzen in den Bereichen Anwendungstechnik und Automatisierung werden nun auf eine Weise zusammengelegt, bei der produkt- wie verpackungsseitig keine Wünsche offen bleiben. Harald Jung ergänzt: „Die beiden Firmenkulturen, technologischen Kompetenzen sowie Kundenorientierung sind jeweils vorbildlich, so wie es die Kunden von erfolgreichen Marktführern aus dem Schwarzwald erwarten.“

Nachhaltige Verpackungen sind im Trend – und Zahoransky kann die gestiegene Nachfrage nach Kartoneinstoffblistern nun mit den technologisch führenden Maschinen von Koch vollumfänglich bedienen. Da die jeweiligen Technologien technisch aufeinander abgestimmt sind, gestaltet sich die Integration in bestehende und neue Fertigungsanlagen hürdenfrei. Robert Dous sieht in der Zusammenarbeit weitere Vorteile: „Auch technisch und kommerziell ist Koch für uns der perfekte Partner. Koch hat eine moderne, umfangreiche Produktpalette, die passende Lösungen für die Herausforderungen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit bietet. Um auf dieses Niveau bei Blisterverpackungsmaschinen für Kartoneinstoffverpackungen zu kommen, hätten wir massiv in Entwicklungen investieren müssen. Dieses Volumen können wir jetzt für unsere Kerngeschäftsfelder nutzen."