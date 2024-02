Ertfolg für den Discounter Aldi Süd: Nach dem Gewinn des Deutschen Verpackungspreises erhält das Unternehmen eine weitere Auszeichnung für seine Tandil-3-in-1-Box: Die Waschmittel-Verpackung, die zu 92 % aus Rezyklat besteht, wurde mit dem Worldstar Award prämiert. Der von der World Packaging Organisation (WPO) vergebene Preis zeichnet innovative Verpackungslösungen aus. Aldi Süd gewann die Auszeichnung in der Kategorie Haushalt.

"Wir sind stolz darauf, dass wir mit der TANDIL-3-in-1-Box nun auch durch eine internationale Jury von Verpackungsexperten und -expertinnen prämiert wurden. Das zeigt, dass wir mit unserem Ziel, den Einsatz von recyceltem Material in unseren Produktverpackungen kontinuierlich zu erhöhen, auf dem richtigen Weg sind. Diesen wollen wir konsequent weitergehen", sagt Alexander Markov, Managing Director National Supply Chain Management.

Im Rahmen der sogenannten Aldi-Verpackungsmission erhöht der Discounter den Anteil von Rezyklaten in seinen Eigenmarken-Produktverpackungen stetig. Der erstmalig gezielte Einsatz von recyceltem Kunststoff aus dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne in der Waschmittel-Verpackung war hierfür ein wichtiger Schritt. Sie besteht zu 92 % aus recyceltem Polypropylen und entstand im Rahmen der strategischen Partnerschaft von Aldi und dem dualen System Interseroh+ des Kreislaufdienstleisters Interzero.

In diesem Jahr kämpften 435 Beiträge aus 41 Ländern um einen Worldstar Award. Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist eine vorherige Auszeichnung mit einem nationalen Verpackungspreis. Die offizielle Preisverleihung findet am 15. Juni 2024 in Bangkok statt.