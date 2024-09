Zielkonflikte beim Thema Nachhaltigkeit sind in der Praxsis keine Ausnahme – Paradebeispiele hierfür sind Materialeffizienz versus Recyclingfähigkeit oder der Einsatz neuer Biopolymere ohne Abstriche bei der Verpackungsfunktionalität. Es zeigt sich schnell: Nachhaltigkeit von Verpackungen ist ein vielschichtiges und herausforderndes Thema. Diese Herausforderung ging das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderte Projekt „Packmit“ (FKZ 2220NR006A/B) an. Im dessen Rahmen wurde ein Fortbildungskonzept entwickelt, aus dem zertifizierte Packmittelexperten hervorgehen. Diese sollen in der Lage sein, einen Transfer von Packmittelinformationen durchzuführen und so nachhaltigere Konzepten in der Life Science Industrie etablieren. Packmittelexperten und Unternehmen können so zu einer kreislauforientierten Bioökonomie in der Verpackungsindustrie beitragen. Nach drei Jahren intensiver Arbeit wurde das Projekt am 30.06.2024 vom Sustainable Packaging Institute SPI der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und von der Wirtschaftsförderung Sigmaringen WFS abgeschlossen.