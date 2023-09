neue verpackung: Herr Dr. Bornemann,

62 % der Befragten gaben in diesem Jahr an, bereit zu sein, für nachhaltig verpackte Waren mehr zu zahlen, 2021 waren es noch mehr als 80 %. Welche Handlungsempfehlungen lassen sich hiervon eigentlich für Unternehmen aus dem FMCG-Bereich ableiten? Sollte beispielsweise die Kommunikation künftig wieder vermehrt auf andere Aspekte als die Nachhaltigkeit zielen?

Dr. Daniel Bornemann: Eher nicht. Ich denke, auf Basis der Studienergebnisse, aber auch unserer Projekterfahrung, hat das Thema weiter eine sehr hohe Bedeutung, was man auch in den nach wie vor

62 % sieht. Und das sehen wir auch in den Supermarktregalen: Nachhaltigkeit gibt es überall. Insofern definitiv keine zurückgegangene Bedeutung.

Ich würde eher sagen, dass das Thema ein Stück weit Normalität geworden ist – was ja eigentlich eine gute Nachricht ist. Das heißt aber auch, die Konsumenten erwarten ein gewisses Maß an Nachhaltigkeit, und dadurch hat ihre explizite Zahlungsbereitschaft ein Stück weit abgenommen.

neue verpackung: Mit die beeindruckendste Veränderung im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung gab es bei der Frage, ob sich die Verbraucher ausreichend informiert fühlen: Der Wert sprang in nur zwei Jahren von 11 auf 78 %. Nun hat sich – zumindest in meiner Wahrnehmung – der Informationsgehalt auf den Verpackungen in dieser Zeit nicht allzu drastisch verändert. Gibt es also vielleicht noch andere Faktoren, auf die Sie diesen sprunghaften Anstieg zurückführen? Oder ist, Bezug auf die vorangegangene Frage nehmend, das Interesse schlicht ein Stück weit abgeklungen?

Bornemann: Das ist in der Tat eine extrem hohe Veränderung, die wir auch so nicht erwartet hätten. Grundsätzlich ist es erst einmal eine positive Aussage, dass die Leute sich gut informiert fühlen. Die 11 % damals waren eher sehr niedrig und erschreckend.

Ich glaube, es ist von der Tendenz ähnlich wie bei der vorangegangenen Frage, dass es ein Stück weit Normalität geworden ist. Sie haben Recht, der Informationsgehalt der Hersteller hat sich nicht grundlegend geändert. Deswegen wäre die Vermutung – und das ist jetzt wirklich explizit eine Vermutung, denn wir haben in Studie keine belastbaren Aussagen dazu – dass einfach der Reifegrad des Themas gestiegen ist.

Die Verbraucher fühlen sich durch Medien und ihr Umfeld besser informiert und sehen entsprechend nicht mehr einen so großen Nachholbedarf; was entsprechend auch eine sehr gute Nachricht ist. Hierdurch traut sich der Konsument auch eher zu, Greenwashing zu erkennen. Entsprechend sollten die Hersteller – sowohl die Verpackungshersteller, aber natürlich auch die Hersteller der verpackten Güter sowie der Lebensmitteleinzelhandel – genau drauf aufbauen und nachhaltige Kampagnen ins Regal bringen, die dem Rechnung tragen.

neue verpackung: Nun haben Sie meine letzte Frage ein Stück weit schon beantwortet, aber trotzdem noch einmal explizit: Während die Befragten mehrheitlich angaben, mittlerweile ausreichend Informationen bezüglich der Nachhaltigkeit zu haben, stieg gleichzeitig die Anzahl derer, die die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen in Zweifel ziehen. Wird von den Unternehmen also nicht nur mehr, sondern auch falsch kommuniziert – oder reagieren die nun besser informierten Konsumentinnen und Konsumenten schlicht sensibler auf Greenwashing?

Bornemann: Meiner Meinung nach definitiv Letzteres. Der Konsument ist mehr sensibilisiert, hat einen besseren Überblick über das Thema und traut sich zu, reines Greenwashing besser zu entlarven. Entsprechend sollten die Konsumgüterhersteller, Verpackungshersteller, die Supermarktketten sowie der Lebensmitteleinzelhandel genau darauf aufbauen und einfach echte nachhaltige Innovationen ins Regal bringen. Wo wir in unseren Projekten häufig einen Engpass sehen, ist schlichtweg, diese dann zu monetarisieren. Als Unternehmen kann ich nicht immer nur in nachhaltige Verpackungen investieren, aber dann an der Kasse keinen Cent mehr bekommen. Das ist nach wie vor ein Engpass für echt nachhaltige Innovation. Denn dass solche Anstrengungen auch bezahlt werden, ist natürlich eine Voraussetzung, wieder zu reinvestieren.