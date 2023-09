Auseinandersetzung mit sozialen Fragen

Eine solche Ausrichtung ist vor allem deshalb so aussichtsreich, da wir aktuell Zeugen eines Generationswechsels in Bezug auf die Erwartungen an Unternehmen sind. So erwarten die jüngeren Generationen, dass sich Unternehmen mit sozialen Fragen befassen. Durch die Entwicklung inklusiver Verpackungsdesigns reagieren Unternehmen nicht nur auf die Bedürfnisse einer vielfältigeren Verbraucherbasis, sondern fördern auch einen sozial verantwortungsvollen und nachhaltigen Ansatz für Verpackungen. Infolgedessen werden inklusive Verpackungen weiterhin ein wichtiger Trend in der Verpackungsindustrie sein, der hoffentlich auch in Deutschland bald an Fahrt gewinnt.

Die Wachstumschancen für Marken sind hier besonders hoch, da sich in dem Bereich aktuell ein deutliches Differenzierungspotenzial bietet. Entsprechende Initiativen können sich deshalb positiv auf den Wert von Marken auswirken. Der Wert nachhaltiger Marken wuchs laut Kantars aktuellem Sustainability Brandz Index beispielsweise um 31 % – und damit sogar stärker als die Top-100-Marken.

Ein glaubwürdiger Einsatz für Inklusion und Barrierefreiheit könnte Marken zukünftig einen ähnlichen Mehrwert verschaffen. Wie genau sich Verpackungen als visueller Repräsentant auf die Popularität von Marken auswirken können, beleuchten wir im dritten und letzten Teil dieser Artikelreihe in der nächsten Ausgabe.