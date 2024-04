PET Mono-Blister sind bereits größtenteils Plug-and-play-fähig und weisen eine hohe Recyclebarkeit auf. (Bild: Uhlmann Pac-Systeme)

Auch wenn die Aktualisierung der EU-Rechtsvorschriften zu Verpackungen und Verpackungsabfällen – Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD – Directive 94/62/EC) – noch nicht endgültig verabschiedet worden ist: Verpackungsunternehmen müssen davon ausgehen, dass viele der bisher schon ambitionierten Ziele noch einmal deutlich verschärft werden. Unter anderem dadurch, dass nun auch viel klarer als in den Vorgängerversionen die Art und Weise der Umsetzung formuliert werden.



Das hat seine Gründe auch darin, dass der Umfang an Verpackungsabfällen EU-weit noch immer zunimmt: 2021 fielen in der EU insgesamt 84,3 Mio. t Verpackungsabfälle an. Das sind 4,8 Mio. t mehr als im Vorjahr. Trotz der bereits geltenden Verpackungs- und Recyclingvorschriften haben die EU-Bürger seit 2012 jedes Jahr rund 3,4 kg mehr Verpackungsmüll pro Kopf produziert. Im europäischen Durchschnitt fallen aktuell fast 180 kg Verpackungsmüll pro Kopf und Jahr an. Deutschland gehört dabei zu den größten Produzenten: Pro Kopf sind es 236 kg Verpackungsmüll. EU-Spitzenreiter ist Irland: Dort sind es 246 kg.



Papier und Pappe machen dabei mit 40,3 % den größten Anteil am Verpackungsabfall aus. Kunststoff liegt bei 19 %, gefolgt von Glas mit 18,5 %. Holz macht 17,1 % aus, Metall 4,9 %. Zirka 40 % der Kunststoffe und 50 % des Papiers, die in der EU überhaupt als Primärrohstoffe verarbeitet werden, werden für Verpackungsmaterialien verwendet.

Die von der EU-Kommission und dem EU-Parlament vorgeschlagene Überarbeitung der Direktive für Verpackungen und Verpackungsabfälle hat ein zentrales Ziel: Bis 2040 sollen die Verpackungsabfälle EU-weit um 15 % gegenüber dem Aufkommen im Jahr 2018 reduziert werden. Werden die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt, rechnet sie damit, dass die Treibhausgasemissionen aus dem Verpa-ckungssektor bis 2030 auf 43 Mio. t sinken.



Um diese Ziele zu erreichen, setzt die EU auf drei Säulen: Vermeidung, Recycling und die Schaffung eines Marktes für Sekundärrohstoffe. Deshalb sieht der Entwurf der EU-Kommission die Abschaffung vieler Verpackungsformen vor, die heute vor allem im Lebensmittel- und Getränkebereich sowie in der Gastronomie noch völlig selbstverständlich und vor allem extrem weit verbreitet sind. Dazu gehören vor allem Einwegverpackungen für Lebensmittel und Getränke, die in Restaurants und Cafés konsumiert werden, aber auch der Lebensmitteleinzelhandel mit Einwegverpackungen für Obst und Gemüse ist betroffen. Auf der Verbotsliste stehen auch Miniverpackungen für Hygiene- und Kosmetikprodukte, wie sie vor allem in der Hotellerie verwendet werden. Wiederverwendbare und nachfüllbare Verpackungslösungen sollen dagegen gefördert werden (Reuse and refill).



Zweitens will die EU die Grundlagen dafür schaffen, dass geschlossene, qualitativ hochwertige Recyclingkreisläufe (closed-loop recycling) entstehen beziehungsweise rasch deutlich ausgebaut und ausgeweitet werden. Der Kommissionsvorschlag sieht daher vor, dass bis zum Jahr 2030 in Verkehr gebrachte Verpackungen auf dem EU-Markt so gestaltet sein müssen, dass es möglich ist, diese wirtschaftlich zu recyceln.



Drittens soll durch die Festlegung verbindlicher Ziele für den Anteil recycelter Kunststoffe an den verwendeten Verpackungsmaterialien der Bedarf an Primärrohstoffen verringert und ein funktionierender Markt für Sekundärrohstoffe geschaffen werden.