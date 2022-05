Per Wickeltechnik mit Stretchfolie bis zu 8.000 Dosen pro Tag verpacken

Zu den wichtigsten Vorgaben der neuen Verpackungsmaschinen gehörte, dass sich die Paletten „lageweise“ in Trays, einer Art stabilem Tablett aus recycelten Kartonagen, verpacken lassen. Außerdem mussten einige diffizile Parameter der verschiedenen Wickelprogramme noch feiner definiert werden – bei einer 24/7-Maschinenauslastung. Daniel Herforth meinte: „Mit Robopac Deutschland haben wir unseren idealen Partner gefunden, da er sämtliche Anforderungen in puncto Flexibilität und Qualität der Maschinen zu 100 Prozent erfüllt. Vor allem die große Auswahl von zehn verschiedenen Wickelprogrammen bei einem zuverlässigen 24/7-Betrieb hat uns überzeugt.“ In einem ausführlichen Pflichtenheft von Tubex sind auch Verpackungsprozesse definiert, die täglich 600 Paletten mit bis zu 8.000 Dosen und zwischen 25 und 35 Paletten je Stunde festlegen. Das Gesamtgewicht je fertiger Palette kann dabei von Fall zu Fall bis zu 200 kg betragen.



Robopac hat für diese komplexen Aufgaben die Helix 1 EVO ausgewählt, die mit ihrem rotierenden Arm die palettierten Produkte schnell und sicher mit Stretchfolie umwickelt. Gerade bei hohen Produktionsraten und leicht verformbaren Produkten, wie beispielsweise Aerosoldosen, eignet sich dieses Verfahren. Positiv ist auch die einfache, userfreundliche Computeranwendung, die fast durchgängig intuitiv erfolgt. In der Produktionshalle wurden zwei aufeinander abgestimmte Verpackungsmaschinen, inklusive Etikettendrucker für den EAN-Code, eingesetzt. Die beiden Anlagen haben Maße von 24 m Länge mal vier m Höhe sowie sieben m Länge mal vier m Höhe und bieten noch genügend Platz für einen Fahrweg der Gabelstapler und einen Fußweg.



„Eine Besonderheit ist die logistisch spannende ͵Bypass-Lösungʹ, in der die Anlage über eine clevere Weichenlösung läuft und so viel Zeit und Kosten spart,“ betont Robopac-Sales-Manager Thomas Klingler. Während die erste Palette in einer Maschine mit Stretchfolie umwickelt wird, wartet die zweite Palette bereits in der anderen Maschine, in einer Art Seitenarm. Sobald die erste Palette fertig verpackt ist, wird die zweite Palette sofort auf den Förderrollen weitertransportiert und verarbeitet. Etwa 19-mal fährt der Roboterarm um die Palette und verbraucht je Größe zwischen 280 g und 330 g, beziehungsweise 76 m Folie. Bei der Folienqualität setzen Robopac und Tubex ausschließlich auf dehnbares, dünnes Material, das komplett recycelbar und damit umweltfreundlich ist.