Volker-Kai Schwarz, Geschäftsführer Allpack Schwarz (Bild: Allpack Schwarz)

neue verpackung: Zu Beginn einmal ganz grundsätzlich: Was sind eigentlich nachhaltige Industrieverpackungen und welche Materialien eignen sich dafür am besten?

Volker-Kai Schwarz: Nachhaltige Industrieverpackungen haben sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr durchgesetzt. Papier und Pappe ersetzten häufig die „altbekannte“ aufwendige Verpackung wie Fässer, Holz- und Metallverpackungen.



Ein großer Vorteil liegt bereits in den deutlich günstigeren Herstellungskosten, darüber hinaus ist die Verpackung durch den hohen Recyclinganteil deutlich nachhaltiger und bei der richtigen Anwendung mehrfach wiederverwendbar.



Besonders hierfür eignen sich als Grund- oder Rohmaterial Recyclingpapiere aller Art.

neue verpackung: Wie können Sie als Hersteller sicherstellen, dass Industrieverpackungen wiederverwendet oder recycelt werden können, um Abfall zu minimieren?

Schwarz: Dies kann am Beispiel unserer Eigenproduktion von Wellpapp-Faltkartons sichergestellt werden, durch die Auswahl hochwertiger Papiergrammaturen in verschiedenen Qualitäten. Unsere Wellpappprodukte – auch aus dem riesigen Standard-Sortiment – können bei sachgemäßer Verwendung wiederverwendet oder problemlos über das Altpapier recycelt werden. In der Endkonsequenz wird durch diese Maßnahme der Verpackungsabfall deutlich reduziert.