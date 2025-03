Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat das Fraunhofer IPA einen neuen Packplaner entwickelt. Dieser ermöglicht es einem Robotersystem, beliebige Objekte ohne jegliches Training oder Vorwissen zu erkennen und entsprechend ihrer Form geordnet in Kartons zu packen. Der Packplaner ist nicht auf Stammdaten wie CAD-Modelle oder vorberechnete Packkonfigurationen angewiesen. Im Ad-hoc-Einsatz wird zuerst die Quellkiste gescannt und dann modellfrei ein Objekt gegriffen. Nach dem Greifen wird das gegriffene Objekt mit einer zweiten Kamera von unten gescannt. Außerdem wird die Zielkiste mit einer dritten Kamera gescannt. Aus beiden Aufnahmen wird in nur 50 ms die Ablage berechnet und dann ausgeführt; und zwar in allen drei rotatorischen Freiheitsgraden.

Das System wurde mithilfe von Physiksimulationen für beliebige Objektformen entwickelt, von Kisten unterschiedlicher Größe über ganze Paletten bis hin zu zylindrischen und gemischten Freiformobjekten. Diese Objekte können wiederum in beliebige Zielbehältnisse wie Kisten, Kartons, Paletten, Rollwagen, LKW, Flugzeug­rümpfe und ähnliches geplant gepackt werden. Ein Demonstrator zeigt die Anwendung im Versuchsfeld des Instituts, und erste produktive Pilotanlagen mit Endanwendern und Systemintegratoren sind bereits in der Umsetzung.

Der Packvorgang kann frei an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden und dynamisch auf wechselnde Bedingungen reagieren. Oft befinden sich bewegliche Objekte in der Kiste, die sich beim Transport im Lager verschieben können. Daher reagiert der Packplaner in weniger als 50 ms auf neue Packbedingungen im Zielbehälter. Er kann kundenindividuelle oder gelernte Packregeln sowie Präferenzen aus einer statisch vorgeplanten Konfiguration berücksichtigen. Und hier kommt auch wieder die neue Packverordnung ins Spiel, die Unternehmen mithilfe des Packplaners effizient umsetzen können. Denn weitere Kriterien wie Dichte, Stabilität und maximale Höhe beim Packen lassen sich auch festlegen. Zudem können Objektausrichtungen vorgegeben werden, um sicherzustellen, dass beispielsweise Flüssigkeitsbehälter aufrecht platziert werden. Eine Stabilitätsprüfung für die geplante Lagerung ist ebenfalls möglich, und bei gemischten Objekten können ähnliche Objekte zusammen platziert werden.

Liegen zudem auch 3D-Stammdaten der zu packenden Objekte vor, beispielsweise am Ende einer Produktionslinie, ist eine statische Vorplanung für eine global optimierte Platzierungskonfiguration für 3D-Freiformobjekte in sechs Freiheitsgraden durch den Planer umsetzbar. Dies ermöglicht eine optimierte Sequenzierung und Roboterbahnplanung und ist somit nicht nur auf das Top-Loading beschränkt. Gleichermaßen sind komplexe Roboterbewegungen mit Hinterschnitt bereits platzierter Objekte möglich. Auch die Vorausplanung zum Befüllen ganzer Zielbehälter erfolgt mit der Lösung des Fraunhofer IPA in nur wenigen Sekunden für die gesamte Kommission.