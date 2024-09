Bis zu 85 % Recyclingfähigkeit sind erreichbar, erklärt Dr. Wolf Karras, Werkstoffwissenschaftler und Ex­perte für Ökodesign bei Eko-Punkt. (Bild: Eko-Punkt)

Den Trend zu Papierverbundverpackungen, bei denen Pappe mit Kunststoff beschichtet wird, um ihr Eigenschaften des Kunststoffs wie dessen Wasserfestigkeit zu verleihen, sieht Karras besonders kritisch: „Mit der Umstellung von einer reinen Kunststoffverpackung auf einen Papierverbund wollen die Hersteller den Kunststoff in der Verpackung reduzieren – doch der Schuss geht nach hinten los. Denn anders als bei einer reinen Kunststoffverpackung lässt sich der bei einem Verbundstoff eingesetzte Kunststoff nicht und der Papieranteil bestenfalls nur anteilig recyceln.“ Eine Verpackung aus einem Monokunststoff wie PP oder PE, die vollständig wiederverwertet werden kann, ist aus Sicht von Karras die ökologisch sinnvollere Alternative.

Problematisch ist auch die Kombination von Kunststoff und Metall, denn Letzteres ist in der Sortierung dominant. Besitzt beispielsweise eine Verpackungsrolle für Chips einen Boden aus Weißblech, wird die Verpackung in den Dosenschrott sortiert und unter vollständigem Verlust der Restverpackung als Eisen verwertet, auch wenn dieses nur 15 % des Verpackungsgewichtes ausmacht. Vergleichbar ist es mit Kaffeebeuteln aus Kunststoff und Aluminiumfolie, die dann als Aluminium verwertet werden.

Eine weitere Stellschraube, an der Hersteller drehen können, um ihre Kunststoffverpackungen nachhaltiger zu gestalten, ist die Farbe. Denn aus einem dunkel eingefärbten Kunststoff kann auch nur ein dunkles Rezyklat hergestellt werden. Die Weiterverwertung in neuen Verpackungen ist dadurch deutlich eingeschränkt. Verzichten sollten Verpackungsentwickler in jedem Fall auf schwarze, rußbasierte Kunststoffe. Denn in der Sortieranlage absorbieren sie das Signal des Nahinfrarot-Scanners, sodass dieser die Materialart nicht erkennt. Die Verpackung wird in der Folge nicht in eine hochwertige Materialfraktion aussortiert und bleibt vom weiteren Recyclingprozess ausgeschlossen.

Auch Etiketten können mit ihren Bestandteilen wie Farben, Lacken oder Klebern das Recycling negativ beeinflussen. Denn sie können das Rezyklat verunreinigen und somit seine Qualität mindern oder das Recycling gleich komplett verhindern. „Hitzeunbeständige Komponenten sollten Hersteller daher vermeiden“, rät Karras, „weil sich diese beim Umschmelzen zersetzen und den Kunststoff unbrauchbar machen.“ Stattdessen empfiehlt er den Einsatz von wasserlöslichen Klebern, weil so das ganze Etikett mit allen Störstoffen vollständig im Recyclingprozess zu entfernen ist. Wer das Recycling optimal unterstützen möchte, ersetzt das Etikett gleich ganz durch eine transparente, abtrennbare Banderole aus einem anderen Werkstoff als den der Verpackung.

„Oft braucht es nicht viel“, fasst Karras zusammen, „um die Recyclingfähigkeit einer Verpackung zu optimieren. Bereits mit kleinen Veränderungen lassen sich meist schon deutliche Verbesserungen erzielen, ohne dass die Kernfunktion der Verpackung – nämlich der Schutz des Produkts – dabei beeinträchtigt wird.“