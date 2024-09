Der zunehmende Versandhandel ist kein vorübergehender Trend, sondern aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Angesichts dieser globalen Entwicklung ist der Bedarf an nachhaltigen Lösungen dringender denn je, und Unternehmen müssen sich entsprechend anpassen. Wollen sie im Wettbewerb bestehen, muss ihnen – so die Experten der Lemu Group – der Spagat zwischen den Anforderungen durch die veränderte Verbrauchernachfrage und der Nutzung nachhaltiger Versandverpackungen gelingen.



Einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit hat die Lemu Group mit der Entwicklung von Anlagen für die Produktion von Briefumschlägen und Taschen aus Papier getan. Eine dieser Anlagen wurde speziell für die Herstellung von Umschlägen entwickelt, deren Polsterung zu 100 % aus Papier besteht. Diese verbessert nicht nur die Produktionseffizienz, indem sie vollautomatisch arbeitet, sondern mit dem Verzicht auf eine Kunststoff-Polsterschicht auch die Nachhaltigkeit.



In der Produktionslinie sind mehrere Stationen für die Papierverarbeitung vom Rollenmaterial bis hin zu versandfertigen Polsterumschlägen miteinander verkettet. Optional wird die Anlage mit End-of-Line-Modulen für die automatische Kartonverpackung und Palettierung ausgestattet. In den Prozess integriert ist künstliche Intelligenz zur Fehlererkennung und Qualitätssicherung, um die hohen Qualitätsstandards der Branche einhalten zu können.

Mit einem Stromregeltakt von bis zu 62,5 µs unterstützen die Servoantriebe AX5000 die schnelle und exakte Synchronisierung aller Anlagenteile. (Bild: Beckhoff)