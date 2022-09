Willkommen auf der Nachhaltigkeits-Insel

Wer mehr über das Portfolio nachhaltiger Verpackungsarten wissen möchte, ist an der Themeninsel Cycle-Family am Koch-Messestand auf der Fachpack richtig. Dort stellen die Experten alle „Familienmitglieder“ vor, informieren über die jeweiligen Vorteile und die Möglichkeiten für eine individuelle Auslegung. Besonders interessant dürfte für Besucher der jüngste Neuzugang der Cycle-Family sein: eine Verpackungsvariante aus formbarem Papier. Cycle-Form war in diesem Jahr auf der Shortlist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Verpackung und erhielt 2021 den Deutschen Verpackungspreis in der Rubrik Verpackungsmaschinen. Die Jury-Begründung: „Anspruchsvolle Geometrien, steile Wandwinkel und kleine Radien: Verpackungen, die bisher typisch im Blisterfolien-Spektrum abgedeckt wurden, können nun in der Ein-Schritt-3D-Umformung von Koch auch mit flachen Papierzuschnitten realisiert werden.“



Wie das funktioniert, kann live verfolgt werden: Auf einer Formstation zum Kompressionstiefziehen entstehen die gerundeten Hauben. Als kleines Messegeschenk und Anregung für den Umstieg auf nachhaltige Verpackungsarten dürfen sich die Besucher auf eine Cycle-Form-Verpackung mit grünem Inhalt freuen.

Maschinentechnologie intelligent und nachhaltig

Doch wie kommt Nachhaltigkeit bei den kundenspezifischen Verpackungsmaschinen und -linien zum Tragen? Zum einen dadurch, dass die Technologie per se auf langfristig beste Performance ausgelegt ist. Dass ein reduziertes Produkt-Verpackungsverhältnis, das optimale Ausnutzen des Maschinenformats und clevere Schneidetechniken für nahezu keinen Abfall zur „Standardausstattung“ einer Komplettlösung zählen.



Doch, unterstreicht Diehl: „Koch wäre nicht Koch, wenn wir unseren Kunden hier nicht mehr bieten könnten. Nehmen wir zum Beispiel Smart Heating: Mit dem patentierten Verfahren lässt sich die Materialstärke an nahezu jeder Position des Blisters steuern. Die Foliendicke ist insgesamt geringer, die Blisterqualität – darauf kommt es schließlich an – sogar optimiert. Gleiches gilt für Smart Forming. Mit dem softwarebasierten Formverfahren erzielen wir einen gleichmäßigen hohen Formdruck auf der gesamten Formfläche und ermöglichen so den Einsatz dünnerer Folien, die Blister sind dennoch stabil.“