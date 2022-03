Nachhaltigkeit und Innovation fest verankert

Neben Nachhaltigkeit ist ebenfalls das Thema Innovation fest im Unternehmen verankert. Ein Innovations-Team verfolgt bei Koch aktiv den strategischen Anspruch, Innovationsführer der Branche zu sein. Das „Inno“-Team für das Portfolio-Management besteht aus einem cross-funktionalen Team von Mitarbeitenden aus den verschiedenen Unternehmensbereichen und setzt die strategischen Vorgaben der Geschäftsführung systematisch um.

Dieses Grundverständnis und die erfolgreichen Maßnahmen des wachsenden Mittelständlers, mit heute rund 450 Mitarbeitenden, überzeugte auch beim Top 100-Auswahlverfahren – das Kernstück des Innovationswettbewerbs, den die Teilnehmer durchlaufen müssen.

Im Auftrag von Compamedia, dem Ausrichter des Vergleichs, untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team Koch Pac-Systeme anhand von mehr als 100 Innovations-Indikatoren aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg.

Im Grundsatz geht es in der Top 100-Analyse um die Frage, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in Zukunft wiederholbar sind. Eine besondere Gewichtung erfährt die Frage, ob und wie sich Neuheiten und Produktverbesserungen am Markt durchsetzen.

Am 24. Juni gibt es einen zweiten Anlass zum Feiern: Dann kommen in Frankfurt am Main die Top-Innovatoren des Jahrgangs 2022 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zusammen, um die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den Innovationswettbewerb seit elf Jahren als Mentor.

Über den Wettbewerb Top 100

Seit 1993 vergibt Compamedia das Top 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien.

Mit 25 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von Top 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine Manager Magazin und Impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner.