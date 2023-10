Mit seinen Lösungen und der hohen Verlässlichkeit war Eye-C schnell der Partner der ersten Wahl für eine Zusammenarbeit. Bereits seit vielen Jahren hat VN Repro den Eye-C Proofiler Graphic für die Artworkkontrolle in der Vorstufe im Einsatz. Jens Fechtel erklärt, weshalb man sich für die Lösung: „Eine Änderung unserer Inspektionsfähigkeit war dringend notwendig. Bei unserer Suche nach einer ausgereiften Automatisierungslösung für die Text-Inspektion unserer umfangreichen Briefings, lieferte uns Eye-C eine maßgeschneiderte und innovative Lösung, um unser Hauptziel des „First-Time-Right“ zu verwirklichen.“ Schon in der Planungs- und Konzeptionshase für den damals neu entwickelten Eye-C Proof-Text fand ein produktiver Austausch zwischen Eye-C und VN Repro statt. Dabei zählte neben der Erfüllung der Qualitätsstandards und der Leistungsfähigkeit des eingesetzten Systems auch das Verpackungs-Know-how, das Eye-C in die Zusammenarbeit mit einbrachte. Durch die Einbindung als Pilotkunde, hatte Eye-C zudem die Möglichkeit seine Neuentwicklung iterativ in der Praxis durch VN Repro testen zu lassen. „In Ergänzung zu unserer eigenen Expertise setzen wir auf ebenso kompetente Partner. Die Experten von Eye-C hörten uns zu und haben unsere Anforderungen sofort verstanden – so konnten wir gemeinsam die für uns passende Lösung erarbeiten“, führt Fechtel weiter an. „Mit dem Eye-C ProofText haben wir nun die perfekte Softwarelösung für ein vollautomatisiertes Textvergleichs- und Artwork-Proofreading-System.“

Das webbasierte Artwork-Proofreading-System vergleicht die Kundenbriefings mit der Reinzeichnungsdatei oder dem Proof im PDF-Format. Bei VN Repro handelt es sich in der Regel um eine komplette Verpackung, aber auch einzelne Textblöcke können geprüft werden. Ein intelligenter Algorithmus findet und bewertet selbst bei komplexen Briefings Abweichungen zwischen den Dokumenten, einschließlich Textinhalt und Schriftart, unabhängig von Position, Struktur und Stil in nur einem einzigen Prozessschritt. Die intuitive Bedienbarkeit des Systems und die Benutzeroberfläche ermöglichen es, komplexe Dokumente schnell und effizient zu prüfen. Zudem kann durch die gleichzeitige Prüfung mehrerer Dokumente und verschiedener Sprachen Zeit gespart und Kosten reduziert werden. Nach jedem abgeschlossenen Auftrag erstellt der Proof-Text einen detaillierten Prüfbericht zur Nachverfolgung und Qualitätssicherung. Durch die Verbesserung des gesamten Prüfverfahrens werden langwierige Revisionszyklen reduziert und der gesamte Druckvorstufenprozess beschleunigt.