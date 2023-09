Über die Jahre wurden Produkt und Marke an die sich verändernden Kundenbedürfnisse angepasst. Inhaltsstoffe, Düfte und Verpackung wurden mehrmals überarbeitet. So wurde für eine gewisse Zeit der praktische Aufhängemechanismus in das Verschlussoberteil integriert.

Um 2000 wurde die Packung leicht modifiziert, sie wurde etwas höher und schlanker und das Hängesystem wurde beibehalten. Im Jahre 2008 kam eine neue, tief greifende Verpackungsänderung bei „Duschdas“, denn es wurde eine 250 ml Kopfstandflasche mit selbstschließendem Silikonventil zum einfacheren Dosieren eingeführt, auf eine Aufhängevorrichtung wurde aber verzichtet.

Zum Jubiläum 2023 überarbeitete der heutige Eigentümer Design und Rezeptur, wobei auch neuartige Duftkombinationen zum Einsatz kommen.