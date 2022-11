Entwickler und Anwender in einem

„Die neue Version ist das Ergebnis des intensiven, langjährigen engen Erfahrungsaustausches mit unseren Kunden insbesondere aus der Pharmabranche – also überall dort, wo Sicherheitsanforderungen bei Packmitteln eine essenzielle Rolle spielen“, erläutert Geschäftsführer Ladegast die unmittelbare Integration der Praxiserfahrung in die Programmierung. „Mit welchen Features können wir den Workflow verbessern? Wo genau bedarf es Stellschrauben und signifikante Verbesserungen? Wie gelingt es, den Prüfprozess noch besser in die Dokumentation zu integrieren? Sind Perfektion und Bedienungsfreundlichkeit ein Widerspruch?“ Diese Fragen sind unmittelbar in die Softwareentwicklung bei Ladegast eingeflossen.



Das Entwicklungsteam ist eine erfahrene Unit des Verpackungsherstellers. Jeder Schritt der Costumer Journey bei der Herstellung und Produktion von Faltschachteln, Beipackzetteln, Brailleprägung und Veredelung wurde bei der Weiterentwicklung berücksichtigt. „Als Entwickler und Anwender zugleich haben wir in mehrjähriger Entwicklungszeit viele neue Features und Funktionen bei der Packmittelkontrolle integriert. Das Ergebnis: ein völlig neues Anwendererlebnis, das die User mit neuem Komfort, mehr Effizienz und erhöhter Sicherheit versorgt“, unterstreicht Ladegast den Mehrwert der neuen Version.