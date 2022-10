Verpackungssicherheit ist längst keine Kür mehr, sondern ein Must-have der Pharmaindustrie. Die Serialisierung der Verpackungen verschreibungspflichtiger Medikamente für lückenlose Track-&-Trace-Funktionen erforderte in der Praxis bei Pharmaunternehmen und Verpackungsherstellern grundsätzliche Prozessveränderungen und ist inzwischen etabliert. Seit der Einführung der EU-Fälschungsschutzrichtlinie 2011/62/EU in Deutschland (Februar 2019) haben Pharmaunternehmen und Verpackungsdienstleister die Serialisierung in ihre Prozesse mit enormem Aufwand und nach erheblichen Investments integriert, allerdings in völlig unterschiedlichen Ausprägungen – je nach Automatisierungsgrad sowie in der Komplexität der Anforderungen. Ein extrem aufwendiger Bereich war und ist dabei die IT-Infrastruktur, um die umfassenden Strukturen neu aufzusetzen.



Doch gerade in der aktuellen krisenbehafteten, hochvolatilen Wirtschaftslage unterziehen viele Pharmaunternehmen ihre Prozessschritte noch einmal einer kritischen Prüfung. Dabei gerät das Optimierungspotenzial für Sicherheitsleistungen wie die der Serialisierung von Arzneimittelverpackungen verstärkt in den Fokus der Verantwortlichen, was einer Art „Effizienzwelle“ in Sachen Umsetzung von Sicherheitsmerkmalen nahekommt. Mehr noch: Laut Angaben zahlreicher Pharmahersteller sind viele Produktionslinien mit der Serialisierung deutlich störanfälliger geworden, mit entsprechend teuren Folgen, unter anderem höhere Anforderungen an das Bedienpersonal.