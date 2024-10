Kopiert wird alles, was Umsatz bringt. Das Geschäft mit gefälschten Waren verursacht enorme wirtschaftliche Schäden. Für Verbraucher entstehen hierdurch erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, Arbeitsplätze gehen verloren, hinzu kommen negative Auswirkungen auf die Umwelt. Das betrifft vor allem minderwertige Parfüms, Kosmetika, Bekleidung, Spielzeug, Autoersatzteile und Arzneimittel – so das Ergebnis eines Berichts, den das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im März des Jahres 2022 veröffentlicht haben.



Mit im schlimmsten Fall lebensgefährlichen Auswirkungen müssen die Konsumenten von gefälschten Medikamenten rechnen. Diese stammen in der Regel aus nicht zugelassenen und unregulierten Quellen, enthalten zu wenig, keine oder die falschen Wirkstoffe und können verunreinigt oder mit Bakterien kontaminiert sein. Die Bandbreite der nachgemachten Produkte reicht von Generika über Schmerzmittel bis hin zu sehr teuren Krebsmedikamenten.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass etwa 10 % der Arzneimittel minderwertige Kopien sind. Diese werden über Websites und Social-Media-Plattformen, aber auch auf der Straße und selbst in Apotheken verkauft.



Laut WHO haben weltweit bis zu 2 Mrd. Menschen keinen Zugang zu notwendigen Arzneimitteln, Impfstoffen und anderen Gesundheitsartikeln. Das dadurch entstehende Vakuum macht diese Produkte zum besonders begehrten Objekt für kriminelle Händler.