Seit 2019 schreibt die europäische Fälschungsrichtlinie 2011/62/EU verbindlich fest, dass alle Arzneimittel mit Sicherheitsmerkmalen versehen sein müssen. Hersteller rezeptpflichtiger Medikamente sind seitdem dazu verpflichtet, ihre Produkte mit einer eindeutigen Kennung – dem sogenannten „Unique Identifier“ – zu kennzeichnen, der die eindeutige Rückverfolgung der Arznei möglich macht. Dazu gehören unter anderem der Herstellercode oder die Serialisierungs- und Chargennummer. In diesem Zusammenhang besonders wichtig: der Originalitätsverschluss. Dieser zeigt an, ob eine Verpackung noch unversehrt ist oder bereits geöffnet wurde. Im Fall von sekundären Packmitteln, wie Faltschachteln, gibt es zum Beispiel vier sichere Verschlussmöglichkeiten: spezielle Schachtelkonstruktionen, Folienversiegelungen, Siegeletiketten und Label – oder auch Klebstoffe.



Klebstoffverschlüsse bei Faltschachteln

Klebstoffverschlüsse sind preisgünstig und beeinträchtigen in keiner Weise das Design der Verpackung. Je nach Anforderung können für den Klebstoffauftrag unterschiedliche Arten mit ihren individuellen Eigenschaften einzeln oder auch in Kombination verwendet werden. Häufig kommen dabei Schmelzklebstoffe, Dispersionsklebstoffe oder eine Kombination der beiden Klebstoffarten zum Einsatz, wie beim „Two-Shot-Verfahren“. Hier dient der Schmelzklebstoff dem schnellen Verschließen der Faltschachtel und der Dispersionsklebstoff bildet den irreversiblen Verschluss. Das bedeutet: Wurde eine Schachtel schon einmal geöffnet, lässt sich das leicht am Faserausriss der Kartonoberfläche erkennen.