Pharmaunternehmen treiben in Sachen Produktsicherheit einen extrem hohen Aufwand, damit sich Patienten, aber auch Produktionsmitarbeiter wirklich sicher fühlen können. Die Anforderung bei der Weiterentwicklung eines Lichtgitters angelehnt an das Hygienic Design der European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) waren deshalb für das Team um Marco Kaiser, Strategic Industry Manager Consumer Goods, Knut Helmer, Key Account Manager Consumer Goods, und Moritz Zwerger, Product Manager Light Beam Systems, bei Sick hoch. Unterstützt wurden sie dabei mit konstruktiver Expertise von Matthias Angelmaier, Global Product Manager Isolator and Process Technology, und dem Konstruktions- und Entwicklungsbereich beim Anwender Syntegon.

Herzstück der Keimfreiheit

Die erfahrenen Spezialisten wissen: Geht es um die Verarbeitung aseptischer Pharmazeutika oder neuartiger Biotechprodukte, ist Keimfreiheit das zentrale Thema. Aseptische Umgebungen verlangen ein absolut zuverlässiges hygienisches Design, um einen reibungslosen Prozessablauf zu ermöglichen. Das Prozess- und Verpackungstechnikunternehmen Syntegon unterstützt die Pharmaindustrie weltweit als Anbieter intelligenter und nachhaltiger Technologien.



Isolatoren und weitere Barrieresysteme bilden das Herzstück im aseptischen Anlagendesign – hier kommt es auf ein gutes hygienisches Zusammenspiel aller eingesetzten Komponenten an. Das betrifft selbstverständlich auch die Sicherheitstechnik.



Muss der Anlagenbediener in dieses System eingreifen, um beispielsweise eine Störung zu beheben oder die Agarplatten des mikrobiologischen Monitorings zu wechseln, tut er dies über im Barrieresystem integrierte Handschuheingriffe. Dazu wird die Maschine über Sicherheits-Lichtvorhänge in den sicheren Aus-Zustand versetzt. Syntegon nutzt dafür jetzt den Twinox4, die hygienische Weiterentwicklung in Edelstahl-Ausführung des vormals in der Pharmaindustrie üblichen Sick Sicherheits-Lichtvorhanges Detec4 Core IP69K mit Kunststoffgehäuse.



Matthias Angelmaier erklärt, warum dieser Schritt notwendig wurde: „Die im Isolator eingesetzten Materialien – fast ausschließlich Glas und Edelstahl – erlauben eine optimale Reinigung und verfügen über hohe Materialbeständigkeit gegen Wasserstoffperoxid. Mit dem Gas werden im Isolator in regelmäßigen Abständen alle Bereiche und Oberflächen bedampft, um alle im System befindlichen Mikroorganismen abzutöten und eine aseptische Produktion zu gewährleisten. Edelstahl hat dafür einfach sehr gute Materialeigenschaften. Kontinuierlich versuchen wir, sämtliche Teile und Komponenten des Gesamtsystems Füllmaschine und Isolator, von den Füllschläuchen über die Formatteile bis hin zu den Sicherheits-Lichtvorhängen, für die Wasserstoffperoxid-Anwendungen zu optimieren.“