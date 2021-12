Beim Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion hat sich die PCR-Methodik etabliert. Ärzte, mobile medizinische Dienstleister, Apotheken und Labors verwenden entsprechende Testkits. Diese werden in vollautomatischen Anlagen verpackt und nach Pharmaregularien beschriftet.

Kraus Maschinenbau versteht sich darauf hierzu benötigte Systeme zu entwickeln. Von Cab individuell vorbereitete Ixor Etikettiergeräte und Ceon Hightech-Sensoren sind in die Packlinien integriert und liefern zuverlässig punktgenaue Kennzeichnungen.

Die spezifizierten maschinellen Anlagen werden bei Kraus in Spaichingen konstruiert, montiert, in Betrieb genommen und vor der Auslieferung vom Kunden abgenommen. Im hier dargestellten Fall führen Reibanleger aus vorgelagerten Prozessen Plexiglas-Nachbildungen der PCR-Testkassetten von Lifepad und Dreirand-Siegelbeutel einer Kombimaschine zum Beschriften und Verpacken zu.

Beutelbeschriftung

Auf Rollen gewickelte, produktspezifisch bedruckte Etiketten werden von einem Ixor Etikettiergerät auf leere Alubeutel appliziert. Dabei befinden sich die Beutel im Durchlauf auf einem Förderband. Im Folgeprozess wird jeder Beutel automatisiert geöffnet und ein Trockenmittel wird eingeschoben, welches Feuchtigkeit in der Verpackung absorbieren soll.

Beschriftung der Tests

Innerhalb der Anlage sind an einem anderen Zubringer zwei weitere Ixor-Systeme installiert: eines klassisch, das zweite kopfüber darunter. So lassen sich jeweils zwei Etiketten simultan von oben und unten auf die am Band durchlaufenden Testkassetten aufbringen. Unter anderem sorgen auf diesen Etiketten eindeutige Codes für die Rückverfolgbarkeit des Produkts. Für das Aufkleben der codierten Etiketten gibt der Anwender Toleranzen +/- 0,5 mm, also im Mikrobereich vor. Bruno Ott, Produktmanager bei Kraus, weiß um die hohe Präzision der Cab Systeme: „Wir haben inzwischen schon einige verbaut und die Anwendungen liefen jeweils einwandfrei.“