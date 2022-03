Sicherer Verschluss bei Hochleistung

Eurapon steigerte auch das Verpackungstempo am anderen Ende der Linien. Die Verschließung der mit Ware befüllten Kartons wird nun ebenfalls mit Lantech-Systemen erledigt. Zwei Kartonverschließer CS-1000 Random gewährleisten für das hohe Produktionsvolumen einen zuverlässigen Verschluss und passen sich dabei automatisch den wechselnd herangeführten Kartonformaten an. Die rechtwinklige Form der Kartons bleibt auch bei diesem Prozessschritt gewahrt. Automatisch justierte Zuführsysteme sorgen für die richtige Beschickung mit ausreichend Abstand zwischen den Kartons, wodurch Staus vermieden werden. Die Verpackungen bewegen sich über Laufrollen zu den federbelasteten seitlichen Förderbänden, die sich selbst an kleinste Abweichungen bei der Kartonbreite anpassen können. Die Bänder halten den Karton, während die Klappen präzise getaktet an den Kerblinien nach unten gefaltet und mit Klebeband verschlossen werden.

Mehr Geschwindigkeit, weniger Arbeitskräfte

Mit der Investition schaffte Eurapon die verlangte deutliche Leistungssteigerung. Die Liniengeschwindigkeiten wurden von 12 auf 20 Takte pro Minute erhöht. „Dabei haben wir das Potenzial der neuen Anlagen noch gar nicht ausgeschöpft, denn bis zu 30 Takte sind möglich“, so Akin. Darüber hinaus spart die Versandapotheke zwei Mitarbeiter an den Linien ein, die heute für andere Aufgaben eingesetzt werden können. So war die Amortisierung bereits nach sechs Monaten erreicht. Nach Auskunft des Unternehmens ist aktuell eine dritte Verarbeitungslinie in Planung, die mit Lösungen von Lantech ausgestattet werden soll. Akin: „Zur Prozessoptimierung braucht es gute Partner. Bei Lantech sind die Maschinen und der Service hervorragend. Daher haben wir den Lieferanten an andere Gesellschaften innerhalb unserer Unternehmensgruppe weiterempfohlen.“