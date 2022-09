Die NC Manufaktur betreut mit ihren Produkten viele Start-ups und suchte dafür individuelle Kartonagen aus hochwertigen Materialien. Als Spezialist für feste Naturkosmetik sollte sich die nachhaltig produzierte Verpackung auch optisch und haptisch so anfühlen, um die Kundenwünsche am Point of Sale zu erfüllen.

Ressourcenschonung entlang der gesamten Wertschöpfungskette