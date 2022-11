Neben markigen Werbesprüchen wie: „Brisk frisiert machen Sie den besten Eindruck“ (1957), „Behält Ihr Haar in Form“ (1955) oder „Hält Männerhaar lässig in Form“ (1965) sorgte der in der Werbung stets sympathisch und akkurat frisierte „Briskmann“ für die Bekanntheit des Klassikers. 2004 übernahm das englische Kosmetikunternehmen Lornamead die Marke. Den seit einigen Jahren andauernden Trend zum Bart nutzte die Firma und entwickelte verschiedene Bartpflegemittel wie Bartwachs in der Aludose oder Bartöl.