Im Jahr 1937 brachte die 1934 in New York als Seifenfabrik von William Lightfoot Schultz gegründete Firma Shulton ein Damenparfum unter dem Namen „Early American Old Spice“ auf den Markt.



Inspiriert durch den Zeitgeist und Kundenwünsche wurde auch ein Produkt für Männer kreiert. Mit dem würzigen Duft von Zimt, Salbei, Heliotrop, Zeder und Zitrone und einem passenden Verpackungsdesign wollte er an den kolonialen Geist, die Seefahrt, die Frische und das Meer erinnern. Als Zeichen dieser Ausrichtung wurde als erstes Markenlogo Segelschiffe aus der Zeit der Gründung Amerikas ausgewählt.



Mitte der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts kam Old-Spice-Rasierwasser in einer milchfarbenen Glasflasche mit aufgerolltem Dosierverschluss auf den deutschen Kosmetikmarkt. Neben dem Rasierwasser gab es auch Rasierschaum aus der Spraydose, Creme aus der Tube und Seife aus dem Tiegel oder der Schiebehülse. In Deutschland stand die Marke für herbe, männliche Frische und feierte Mitte der Siebzigerjahre ihre größten Erfolge.