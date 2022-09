Der Name des Produktes ist eine Würdigung des damaligen Geschäftsführers von Schülke + Mayr, Arnold Groethuysen, der besonderen Anteil an der Entwicklung hatte. Das Kunstwort Sagrotan setzt sich zusammen aus den ersten zwei Buchstaben des griechischen Wortes für gesund – „sanus“ und den ersten drei Buchstaben und dem „t“ des Namens Groethuysen.



Als Markenbild fungierte die griechische Göttin Hygieia, die als Tochter des Asklepios die Quelle der Gesundheit symbolisierte. Anlässlich des neunzigsten Markenjubiläums 2002 wurde die Hygieia stärker in das Erscheinungsbild integriert, verschwand aber nach einigen Jahren wieder, und es entstand das heutige Markenlogo.



Während Sagrotan am Anfang nur in Glasflaschen vertrieben wurde, sind heute Kunststoffflaschen, Blechspraydosen, Feuchttücherbeutel und die bekannten Flüssigseifenspender mit Refillpackungen im Angebot.



Reckitt Benckiser, seit 1996 Eigentümer der Marke, baut das Produktangebot der Marke kontinuierlich aus.