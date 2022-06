Bisher werden Parenteralia in Blister oder Kartonagen sekundär-verpackt und dann in Faltschachteln. Unter Nachhaltigkeitsaspekten sind Blister teilweise nicht ideal, eine Herausforderung, die mit dem Anstieg an Parenteralia bei den pharmazeutischen Produkten noch dringlicher wird. Pharmahersteller sind deswegen verstärkt auf der Suche nach alternativen Verpackungslösungen aus Karton. Verpackungen aus Monomaterial wie Karton sind nicht nur umweltfreundlich, sie sind auch vielseitig einsetzbar und lassen sich schnell konfigurieren. Mit dem Parenteral Tray Center PTC 200 bietet Uhlmann nun eine flexible Lösung für den Wechsel auf Kartontrays und -schachteln. Die Maschine verarbeitet alle gängigen Produktformate, von Ampullen bis Pens, und eine Vielzahl von Packungsformen, wie Kombitrays und Side-Loading/Top-Opening-Faltschachteln. Das Besondere: Mit der PTC 200 lassen sich auch weiterhin Blisterverpackungen kartonieren. Alle Prozesse auf der Maschine werden digital erfasst und überwacht; alle regulatorischen Vorgaben für Fälschungssicherheit und für Track and Trace des Einzelproduktes bis zur Umverpackung in die Faltschachtel lassen sich durch die Maschine umsetzen. Uhlmann Pac-Systeme bietet zur weiteren Verpackung bis zur Palette Endverpackungsanlagen, auf denen Track and Trace nahtlos fortgesetzt wird. Über die Software-Plattform Pexcite lässt sich der Prozessstatus jederzeit nach allen zentralen Qualitätsparametern erfassen (Energieverbrauch, fehlerhafte Produkte, Leerverpackung, Cold Chain Tracking, Medical Device Tracking etc.) sowie gesetzeskonform protokollieren und nachvollziehen.