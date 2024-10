Transparenz in der eigenen Lieferkette ist entscheidend bei der Umsetzung der EUDR. (Bild: Open AI/Dall-E)

Das Herzstück der EUDR-Umsetzung ist das Datenmanagement. Dies umfasst die Sammlung aller relevanten Daten gemäß EUDR, um das Unternehmen zur Durchführung einer fundierten Risikoanalyse zu befähigen.



Der Nachweis der Entwaldungsfreiheit erfolgt durch das Sammeln detaillierter Herkunftsdaten, unter anderem der Geolokalisierungsdaten der Grundstücke, auf denen die Rohstoffe erzeugt wurden. Kommt es beispielsweise zu einer Vermischung, müssen die Informationen zu allen im Endprodukt enthaltenen Rohstoffen zusammengetragen und gesammelt an die Behörde übermittelt werden.



Doch nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, geografische Koordinaten und moderne Fernerkundungsdaten wie Luft- oder Satellitenbilder zu erheben und zu verifizieren. Flächen zu identifizieren, auf denen Zulieferer Wald in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt haben, ist besonders anspruchsvoll. Es genügt nicht, einfach festzustellen, ob eine Fläche bewaldet oder unbewaldet ist; vielmehr müssen Unternehmen nachvollziehen, dass es seit dem 31. Dezember 2020 nicht zu einer Entwaldung oder Waldschädigung gekommen ist.

Dieser Prozess kann durch technologische Hilfsmittel wie Datenanalyse- und KI-Lösungen vereinfacht werden, da diese in der Lage sind, große Datenmengen effizient zu verarbeiten und problematische Muster zu erkennen.



Zur Reduzierung des Aufwands bieten spezialisierte Anbieter automatisierte Lösungen für das Datenmanagement an. Damit können die Daten von den Zulieferern über Nutzeraccounts eingespielt werden. Eine Prüfung der Entwaldungsfreiheit sowie der Legalität der Produkte erfolgt nach festgelegten Parametern. Schließlich werden die Daten an die zuständige Behörde beziehungsweise an Geschäftspartner, die ihrerseits auf die Herkunftsdaten angewiesen sind, übermittelt.