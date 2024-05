Die EUDR soll gewährleisten, dass der Verbrauch und Handel mit holzbasierten Rohstoffen und Produkten nicht zur Entwaldung und/oder zu einer weiteren Verschlechterung der Waldökosysteme beitragen.

Die Verordnung ist am 29. Juni 2023 in Kraft getreten und gilt ab dem 30.12.2024. Für KMU gelten die Regeln ab dem 2. Quartal 2025. Betroffen sind alle Unternehmen, die in der EU Produkte in Verkehr bringen (Hersteller, Importeure), bereitstellen (Händler) oder aus der EU exportieren.

Die betroffenen Erzeugnisse müssen ab 30.12.2024 entwaldungsfrei sein. Das heißt, dass es auf den Erzeugungsflächen der relevanten Rohstoffe nicht zur Umwandlung von Wäldern in landwirtschaftlich genutzte Flächen kam und dass es keine Erntevorgänge gegeben hat, die nicht nachhaltig sind und zu einer Verringerung oder zu einem Verlust der biologischen oder wirtschaftlichen Produktivität und Komplexität der Waldökosysteme führt.