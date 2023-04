Wie wirkt sich die geplante EU-Verordnung auf die Verpackungsbranche aus?

Da in Europa bereits zum jetzigen Zeitpunkt die meisten Primärrohstoffe (40 % der Kunststoffe und 50 % des Papiers) für Verpackungsmaterialien verwendet werden, und diese Zahlen ohne konkretes Eingreifen bis 2030 rasant ansteigen würden, sah sich die EU vergangenes Jahr zum Handeln gezwungen. Im Zuge des European Green Deal will die Europäische Union abfallintensiven Verpackungen entgegenwirken und Recycling fördern.

Die geplante EU-Verordnung verfolgt drei Hauptziele. Erstens soll die Entstehung von Verpackungsmüll weitestgehend vermieden werden. Dieses Ziel soll einerseits durch Mengenreduzierung und Einschränkung unnötiger Verpackungen, andererseits durch wiederverwendbare und nachfüllbare Verpackungslösungen gefördert werden. Das zweite Ziel ist die Förderung eines hochwertigen geschlossenen Recyclingkreislaufs: alle Verpackungen auf dem EU-Markt sollen bis 2030 wirtschaftlich recycelt werden können. Das dritte Ziel kombiniert eine Senkung des Bedarfs an Primärrohstoffen mit der Schaffung eines funktionierenden Marktes für Sekundärrohstoffe: durch verbindliche Ziele soll der Anteil recycelter Kunststoffe in Verpackungsmaterialien erhöht werden. Diese drei Ziele haben enorme Auswirkungen auf die Verpackungsbranche.

Laut EU wird beispielsweise die Einwegverpackungsindustrie in diesen Wandel investieren müssen, der sich jedoch – laut Planungskommission – insgesamt positiv auf die Wirtschaftsleistung und den Beschäftigungsstand innerhalb der Europäischen Union auswirken wird. Virginijus Sinkevičius, EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei, sieht „neue Geschäftschancen im Zuge des grünen und digitalen Wandels, Innovationen und neue Kompetenzen, Arbeitsplätze vor Ort und Einsparungen für die Verbraucher“. So sollen allein durch die Förderung der Wiederverwendung bis 2030 mehr als 600.000 Arbeitsplätze in der Einwegverpackungsbranche entstehen, viele davon in lokalen kleinen und mittleren Unternehmen.

Frans Timmermans, Exekutiv-Vizepräsident für den European Green Deal, sieht ohnehin eine breite Zustimmung und Bereitschaft für das Brüsseler Vorhaben: „Den europäischen Bürgerinnen und Bürgern ist daran gelegen, überflüssige und unnötig sperrige Verpackungen zu vermeiden, und die Unternehmen sind bereit, nachhaltige, innovative Verpackungslösungen und -systeme zu entwickeln“.