Auch wenn die eine oder andere Frage in Sachen Kreislaufwirtschaft noch nicht abschließend beantwortet ist, in einer Sache herrscht Einigkeit: Das ist keine Aufgabe für Einzelkämpfer, sondern kann nur in einer gemeinsamen Anstrengung gelingen.

Aus diesem Grund bilden sich immer mehr Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette – eine lernen Sie heute kennen: Siegwerk, Beiersdorf, Clariant und Borealis haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine kreislauffähige Kosmetikverpackung auf den Markt zu bringen.

Wie weit das Projekt vorangeschritten ist und welche Herausforderungen sich dabei herauskristallisiert haben, darüber berichten hier Belal Habib, Head of Global Brand-Owner Collaboration bei Siegwerk, und Stefan Rüster, Packaging Sustainability Expert bei Beiersdorf.