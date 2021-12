Die Hersteller von Lebensmitteln und Verpackungen verfügen über mehrere Möglichkeiten, einem nachhaltigen Anspruch gerecht zu werden. Schlüsselfaktoren sind die Wahl eines umweltverträglicheren Verpackungsmaterials und die Investition in eine ressourcenschonende Prozesslösung. Ein erklärtes Ziel der Verpackungsindustrie ist, den Kunststoffanteil in Verpackungen zu reduzieren sowie die Wiederverwertung und das Recycling deutlich zu erhöhen. In den Fokus rücken verstärkt Papier und dünnere Kunststoffe, die für ökologisch nachhaltigere Verpackungen sorgen sollen. Maschinentechnologie der neuesten Generation, wie die Tiefziehverpackungsmaschine GEA Powerpak Plus sorgt bei der Verarbeitung des umweltschonenden Materials für die notwendige Rentabilität, ohne Kompromisse bei der Verpackungsqualität einzugehen.

Die Anforderungen an Lebensmittelverpackungen sind vielfältig. Sie müssen für eine gute Präsentation des Produkts sorgen, die notwendigen Informationen bereitstellen und ein Höchstmaß an Frische und Produktschutz gewährleisten. Das global tätige Maschinenbauunternehmen GEA arbeitet mit den führenden Anbietern in den Bereichen Werkstoffe und Verpackungen eng zusammen, um nachhaltigere Lösungen mit geringerem Kunststoffanteil für Lebensmittelhersteller zu entwickeln. Diese sollen dabei nicht nur den Ansprüchen der Verbraucher und den Sicherheitsanforderungen genügen, sondern auch die immer umfassenderen Vorschriften für den Einsatz und das Recycling von Kunststoffen erfüllen.