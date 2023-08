"Alles, was wir tun, tun wir für unsere Kunden, und deshalb ist es immer erfreulich, Innovationen zu entwickeln, die die Erwartungen unserer Kunden so überzeugend erfüllen", sagte Åke Larsson, Geschäftsführer von Graphic Packaging Tibro AB - dem Standort, der an der Entwicklung und Herstellung der Innovation beteiligt war. "Die neuen Deckel bieten die Funktionalität, die Picadeli benötigt, um Plastikdeckel für Salatschüsseln aus seiner Lieferkette zu entfernen. Außerdem bieten sie große Vorteile für das Branding durch den hochwertigen Druck auf den Deckel mit wasserbasierten Farben."

Picadeli nutzte diese Gelegenheit, um die Deckel mit plakativen, spielerischen Botschaften zu versehen, die die Verbraucher dazu verleiten, sich mit der Marke auseinanderzusetzen - ein wichtiger Vorteil, da Picadeli mit über 2.000 Salatbars allein in Europa der marktführende Anbieter von gesundem Fastfood in Europa und den USA ist. Während der Entwicklung der neuen Deckellösung optimierte Graphic Packaging das Design, um sicherzustellen, dass es in gekühlten und feuchtigkeitsreichen Umgebungen stabil bleibt.