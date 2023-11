Damit die Recyclingsysteme für Abfälle funktionieren, ist Nestlé auf die Entwicklung von Infrastrukturen angewiesen, doch die bestehenden Systeme entsprechen noch nicht dem Bedarf. Deshalb unterstützt das Unternehmen Regierungen bei der beschleunigten Entwicklung von Infrastrukturen und setzt sich aktiv für einen globalen Kunststoffvertrag sowie für gut konzipierte Systeme zur erweiterten Herstellerverantwortung und Pfandrückgabe ein.

Nestlé hat sich an 220 Initiativen zur Entwicklung gut funktionierender Sammel-, Sortier- und Recyclingsysteme in Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika beteiligt. So hat Nestlé zum Beispiel mit Partnern in Malaysia ein haushaltsnahes Müllsammelprogramm eingeführt, bei dem Abfälle der Haushalte von Haus zu Haus gebracht werden.