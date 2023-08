Volker Quaas, Head of Design & Innovation Deutschland & Schweiz bei DS Smith, sagt: „Das Segment der frischen Lebensmittel ist einer der zukünftigen Wachstumsmärkte, der uns immer wieder vor spannende Aufgaben stellt. DS Smith bietet ein umfangreiches Produktportfolio an nachhaltigen Verpackungslösungen für den direkten oder indirekten Lebensmittelkontakt für unterschiedlichste Lebensmittelarten an – egal ob frische, gekühlte, tiefgefrorene, fettige oder andere Lebensmittel. Die größte Herausforderung bestand in diesem Fall für uns darin, dass das frisch zubereitete Sushi ein sehr komplexes Produkt ist, welches während des Kühlprozesses in der Theke im direkten Kontakt mit der Verpackung steht. Gleichzeitig muss die bestmögliche Sichtbarkeit durch ein großzügiges pflanzenbasiertes Sichtfenster gewährleistet sein. Die vollständige Recycelbarkeit der Verpackung ermöglicht eine umfassende Wiederverwertung des Wertstoffs Papier und trägt somit vollumfänglich zur Kreislaufwirtschaft bei.“