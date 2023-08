Die Isolierauskleidung der Recy-Cold-Climaliner kann einzeln oder als Schlüsselkomponente in einer umfassenden Kühlketten-Lösung zusammen mit Recy-Cold-Kühlpacks eingesetzt werden, einer von Ranpak erworbenen Technologie, die derzeit in Europa und Nordamerika erhältlich ist. Die Climaliner-Technologie unterstützt drei verschiedene Temperaturbereiche: von Produkten, die bei Raumtemperatur gelagert werden, über Kühlschrankware bis hin zu gefrorenen Produkten unter 0° C. Diese decken den kritischen Versandbedarf in den schnell wachsenden Segmenten Kochboxen, Fertiggerichte, Online-Lebensmittel und Spezialitäten ab. Da schätzungsweise 30 % aller Lebensmittel jährlich weltweit verschwendet werden, kann die Recy-Cold-Climaliner-Lösung dazu beitragen, dieses Problem zu lösen, da sie eine effektive Kühlketten-Verpackung bietet, ohne zur Kunststoffverschmutzung beizutragen.