neue verpackung: Herr Milk, mit dem Future Food Trend Radar haben Sie eine interaktive Übersicht zu den (voraussichtlich) wichtigsten Entwicklungen in drei wachsenden Zeiträumen – heute, morgen, übermorgen – zusammengestellt. Wie funktioniert das Konzept dahinter?

Andreas Milk: Wir unterscheiden in unserem Trend-Radar nach den vier Bereichen: Food, Packaging, Kitchen und Production. Der letzte Bereich ist etwas breiter gefasst. So bilden wir aus unserer Sicht die wichtigsten Entwicklungsfelder ab. Die Fragen lauten: Was essen wir in Zukunft noch? Wie wird es verpackt? Wie bereiten wir es zuhause zu oder wie arbeitet die Profi-Küche? Und was passiert im Bereich Produktion, Logistik und Vermarktung?

neue verpackung: Für wen bzw. als was ist der Trend Radar gedacht: Als Anlaufstelle, um sich grundsätzlich einmal über aktuelle Entwicklungen zu informieren, oder als Tool, das Sie gemeinsam mit Ihren Kunden bei der Entwicklung neuer Konzepte nutzen?

Milk: Wir richten uns an Branchenprofis und Externe zugleich. Das Radar ist offen und frei zugänglich für im Netz. Ich glaube daran, dass uns mehr Wissen zu mehr Fortschritt verhilft. Deshalb teilen wir das Wissen in dieser übersichtlichen Form und bekommen Zuspruch von Unternehmen aus der Branche, genau wie von Externen. Die Zukunft der Ernährung und ihre Verpackung interessiert sehr viele Menschen heutzutage. Und daher bekommen wir Aufmerksamkeit aus verschiedenen Richtungen.