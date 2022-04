neue verpackung: Aus meinen Gesprächen mit Anbietern von Packmitteln habe ich mitgenommen, dass diese sich oft nicht trauen, das Thema Ökobilanz ins Kundengespräch zu nehmen, da die Komplexität dahinter oft zumindest eine Seite überfordert. Wie beherrschbar ist SPOC in der Bedienung für Anwender, die sich mit dem Thema Ökobilanz noch nicht zu tief auseinandergesetzt haben?

Burth: Den Verpackungsrechner SPOC zu bedienen ist jedem, der mit Verpackungen zu tun hat, in 15 bis 30 Minuten erklärt. Um zu erklären, was alles dahintersteckt, benötige ich 10 bis 15 Stunden.

Über das Thema Nachhaltigkeit von Verpackungen und Einflussfaktoren sind alle gute informiert. Wie die jeweiligen Einflussgrößen in Zahlen übertragen werden, dazu fehlt bisher noch weitgehend das Wissen. Es ist zwar tatsächlich komplex, was alles berücksichtigt werden muss und wie verschiedene Blickwinkel sich auf Berechnungen auswirken. Aber es ist mit einem „gesunden Menschenverstand“ für jeden verständlich und nachvollziehbar! Es ist keine Rocket-Science, bei der Sie mehrere Jahre Matrizen und Integrale lösen müssen, um überhaupt etwas zu verstehen. Die SPOC-Nutzer haben bisher alle an einem Seminar teilgenommen und wissen, was hinter SPOC steckt und was die berechneten Ergebnisse beinhalten.

Auch wenn die reinen Zahlenwerte aus einer Berechnung eine gute Grundlage sind, um eine Verpackungslösung einzuschätzen, wird jeder Interessierte entweder über die Zahlenwerte hinaus Fragen stellen oder er wird interessiert zuhören, um die Ergebnisse besser beurteilen zu können.

Daher bin ich überzeugt, bei dem aktuellen Tempo der Nachhaltigkeitsentwicklung im Verpackungsbereich, dass bereits in zwei Jahren Umweltdaten so selbstverständlich besprochen werden wie der Preis.