neue verpackung: Herr Rüster, im vergangenen Jahr präsentierte Beiersdorf gemeinsam mit Borealis, Clariant und Siegwerk unter dem Namen „Design4Circularity“ ein erstes Kreislaufkonzept für Kosmetikverpackungen. Wie kam es zu dieser Kooperation und welche Ziele verbinden Sie damit?

Stefan Rüster: Viele gute Initiativen starten zuerst mit einem guten Netzwerk. Auch bei dieser Kooperation war das der Fall. Sehr schnell ist dann die Idee entstanden das Thema Nachhaltigkeit mit Partnern aus der Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie voranzutreiben. Zusammen haben wir weitere Partner angesprochen, bevor die Projektarbeit losging. Unser gemeinschaftliches Ziel ist es, nachhaltigere Verpackungslösungen zu entwickeln. Dabei spielt das Know-how der verschiedenen Partner in der Wertschöpfungskette eine große Rolle.

neue verpackung: Damals, im Juni 2022, mahnten die Projektpartner an, dass vor allem in der Sortiertechnik weitere Fortschritte nötig seien. Gab es hier bereits erste Entwicklungen, beispielsweise weitere Partnerschaften?

Rüster: Die Sortierung von Wertstoffen ist tatsächlich eine große Herausforderung Die aktuelle Sortiertechnologie reicht heute bei Weitem nicht aus, um den Bedarf an hochwertigen Recyclingmaterial zu decken. Das Thema gewinnt an Bedeutung, wenn wir die Rezyklateinsatzquoten der EU PPWR (Packaging and Packaging Waste regulation) erreichen wollen. Es gibt bereits einige Initiativen, die sich auch mit der Verbesserung von Sortiertechnologie (Bspw. Digital Watermarking, KI-Sortierung) beschäftigen, diese sind jedoch noch nicht so weit entwickelt, dass sie in der Breite implementiert werden könnten. Wir beobachten diese Entwicklungen intensiv. Zudem sind wir in verschiedenen Partnerschaften - wie z.B. das Rezyklatforum, CosPaTox - engagiert, um sowohl die Bewertung als auch die Optimierung von Rezyklatqualitäten voranzutreiben.