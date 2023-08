Das DVI freut sich über die hohe Qualität, Vielfalt und Bandbreite der Innovationen. Die Preisverleihung findet am 13. September 2023 im Berliner Meistersaal statt. Dort werden exklusiv auch die Gewinner des Gold-Awards verkündet, der besonders wegweisende Innovationen aus dem Kreis der Verpackungspreisträger zusätzlich auszeichnet.

Seit 60 Jahren gibt es den Deutschen Verpackungspreis, der 1963 vom Beirat der Rationalisierungsgemeinschaft Verpackung (RGV) ins Leben gerufen wurde, um Innovationen in der Branche zu fördern und die Entwicklung bester Lösungen zu unterstützen. Seit 1996 steht der Award in der Verantwortung des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. und hat sich seitdem zur größten Leistungsschau rund um die Verpackung in Europa entwickelt. „Die Herausforderungen, denen sich Verpackungen stellen müssen, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Unsere Produkte müssen sich immer mehr Erwartungen und Anforderungen stellen und neue Lösungen finden“, sagt Kim Cheng, Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. (DVI).

„Was sich nicht verändert hat, ist die zentrale Bedeutung, die Verpackungen für unser Wohlergehen, für unsere Gesundheit und die Versorgung von Menschen und Unternehmen mit allen Gütern des täglichen Bedarfs haben. Umso wichtiger ist es, dass unsere Branche trotz aller Krisen und Herausforderungen nicht nachlässt, ihre wichtige Aufgabe mit herausragender Innovationsarbeit zu meistern. Dafür sind die zahlreichen Einreichungen beim Deutschen Verpackungspreis 2023 und die ausgezeichneten siegreichen Lösungen erneut ein nachdrücklicher Beleg“, freut sich Kim Cheng.