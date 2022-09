Das Jurymitglied Professor Jens-Peter Majschak von der TU Dresden und DVI-Geschäftsführer Winfried Batzke hoben in ihrer Laudatio die Leistungen der Gold-Preisträger aus den Kategorien Verpackungsmaschinen respektive Wirtschaftlichkeit heraus. Katja Feeß, Public Relations Manager der Nürnberg Messe, übernahm die Laudatio für die Gewinnerinnen der Kategorie Nachwuchs. Hier hatte die Fachpack einen Sonderpreis bereitgestellt. Die Würdigung der beiden Gold-Award-Sieger in der Kategorie Nachhaltigkeit erfolgte durch den Vertreter des Packaging Valley, Martin Buchwitz. Malte Andresen vom Medienpartner Packaging Journal übernahm die Würdigung des Gewinners in der Kategorie Digitalisierung.

„Der Deutsche Verpackungspreis ist die größte und bedeutendste Leistungsschau rund um die Verpackung in Europa. Unsere sechs Gold-Gewinnerinnen aus Deutschland und Frankreich zeigen gemeinsam mit den 32 weiteren Verpackungspreisträgern stellvertretend für die gesamte Wertschöpfungskette, dass sich Menschen, Wirtschaft und Umwelt auf die innovative Kraft der Branche verlassen können. Die Leistungen der Unternehmen sind Lichtblicke in schwierigen Zeiten“, betont Dr. Bettina Horenburg.

Einmal Gold für Wirtschaftlichkeit

Von der Polifilm Extrusion GmbH kommt eine grundlegende Neuerung im Bereich der Folien-Kaschier-Technologie. Die mit Gold ausgezeichnete, selbstkaschierende Polyethylen(PE)-Folie dekomplexiert die Produktion und bringt deutliche Einsparungen bei Energie und Investition. So entfällt nicht nur die bislang notwendige klassische Trocknung, sondern auch die Ausreifezeit von mindestens zwei Tagen. Die Anlage kann dadurch wesentlich kompakter gestaltet werden und das Handling von Lösemittel und -resten entfällt.

Zweimal Gold für Nachhaltigkeit

Über Gold freuen konnte sich auch die Procter & Gamble Service GmbH. Ihre P&G Ecolic Box for liquid laundry capsules ist eine Box für Waschmitteltabs, die große Mengen Kunststoff und Transportkapazitäten einspart und zu 70 % aus FSC-zertifiziertem Material besteht. Als Mehrwert bietet die Box eine Kindersicherung, die einfach gehalten und unauffällig integriert ist und dabei zuverlässig funktioniert.

Ein Gold-Award ging an die Albéa Group aus Frankreich für ihre Tube Ecofusion Top with Thin-Wall & PCR Max. Die zweiteilige Tube wurde auf konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. So konnte durch die Reduzierung der Tubenwandstärke rund 30 % Gewicht eingespart werden. Die Optimierung der Verschlusskappe führte zu einer 80-%igen Gewichtseinsparung gegenüber vergleichbaren Standardverschlüssen. Die PE-Monomaterial-Tube ist voll recyclingfähig und besteht zu 42 % aus PCR.