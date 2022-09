Ausgezeichnetes Verpackungsdesign von Kartonanbieter West Rock

„Minimalistisch und hochwertig zugleich“ – so lässt sich das siegreiche Verpackungsdesign von West Rock für Sanpellegrino Aranciata Rossa von Nestlé in der Kategorie Innovation resümieren. Der Kartonkonverter und -hersteller West Rock kreierte den Cluster-Pak-Träger mit Barcode-Maskierung oben und Dosenverschluss unten, der eine einwandfreie 360°-Produktsichtbarkeit sowie Werbung ermöglicht und gleichzeitig mit einem Minimum an Material auskommt.

Da Sanpellegrino weltweit in Märkte exportiert wird, in denen Barcodes am Verkaufsort abgedeckt werden müssen, war eine Faltklappe an der Oberseite erforderlich, um zu verhindern, dass beim Kauf eines Multipacks eine einzelne Einheit gescannt wird. Durch den Einsatz eines mechanischen Verschlusses ist der Träger außerdem klebstofffrei und leicht zu recyceln. Die Jury lobte das „Schließsystem dieser Kartonkonstruktion, das so beeindruckt, weil es ohne Klebstoff schließt und insgesamt sehr stabil und funktionell ist.“

Preis für Allgemeine Verpackungen geht an Faller Packaging

Faller Packaging erhielt den Preis für Allgemeine Verpackungen – Frischfasern für seinen Pleioflow RF Device Carrier aus Karton von Holmen Iggesund. Der Träger wurde entwickelt, um das komplexe medizinische Gerät – mit all seinen Drähten, Schläuchen und Instrumenten – in einer stabilen Position zu halten und seine Unversehrtheit und den Schutz der mikrobiologischen Barriere zu ermöglichen.

Seine Funktionalität ist sein wichtigstes Merkmal. Die unbedruckte Kartonage ermöglicht es, die Sterinclin-Beutel visuell auf eventuelle Partikelrückstände in den Beuteln selbst sowie auf Risse und andere Beschädigungen zu überprüfen. Außerdem können Chirurgen das Produkt in der sterilen Umgebung des Operationssaals leicht öffnen und aus dem Träger herausnehmen – „ein Musterbeispiel für Kunststoffersatz und ein überzeugendes Exemplar für Karton in der Medizinbranche“, so die Jury.

Verpackung für Mehrfachsteckdosen ausgezeichnet

Die Verpackung für Fanton Steckdosenleisten Relife von Lucaprint für ihre neue umweltfreundliche Serie von Mehrfachsteckdosen „Made in Italy“ aus zertifiziertem Recyclingkarton von RDM wurde in der Kategorie Allgemeine Verpackungen – Recyclingfasern ausgezeichnet. Die Verpackung, bei der der klassische Kunststoff durch Recyclingkarton ersetzt wird, ist mit einer Originalitätssicherung ausgestattet, und für den industriellen Prozess optimiert.

Sie besteht aus einem einzigen Material und hat weder eine Auskleidung noch eine Beschichtung, was die Nachhaltigkeit des Inhalts unterstreicht. Die Verpackung schützt das Produkt und macht es für den Verbraucher sichtbar. Sie bietet hervorragende Möglichkeiten für die Präsentation im Verkaufsregal und für das Branding. Die Jury beschrieb sie als „ein wunderbares Stück Kartontechnik, das das Produkt im Inneren verankert".