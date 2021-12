Mit der frühzeitigen Entscheidung zur Verschiebung wolle die Dechema auch den Ausstellern Planungssicherheit geben: Denn für sie bedeute ein solches Großereignis einen langfristigen Vorbereitungs- und Investitionsaufwand.

Am Programm ändert sich nichts

„Außer dem Datum ändert sich an der geplanten Achema 2022 nichts“, fasst es Scheuring zusammen: Zukunftsweisende Technik und weltweites Networking sollen die Weltleitmesse prägen, wenn Ende August 2022 Hersteller und Dienstleister ihre Produkte und Lösungen für Chemie, Pharma, Biotechnologie, Energie und Umwelt präsentieren. Gründer und Jungunternehmer treffen sich in der sogenannten Start-up Area.

Mit den Fokusthemen „Modulare und Vernetzte Produktion“, „The Digital Lab“ und „Product and Process Security“ will die Achema 2022 die Themen aufgreifen, die der Prozessindustrie unter den Nägeln brennen. Zudem rücken die Megathemen Digitalisierung und Klimaneutralität mit dem „Digital Hub“ und der „Green Innovation Zone“ noch stärker in den Fokus der Messe.