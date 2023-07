Alpla zufolge wirken sich zudem Individualflaschen in ökologischer Hinsicht negativ auf das Mehrwegsystem bei Glasflaschen aus. Zu Marketingzwecken werden diese laut Alpla vermehrt von Getränkeherstellern eingesetzt, können jedoch von anderen Abfüllern nicht verwendet werden. Die Fremdflaschen, die einen Anteil von bis zu 50 % ausmachen können, müssen aussortiert und an den Ursprungsbetrieb zurückgeführt werden, was zusätzlichen Transport erfordert.