Herstellungsverfahren und Bestandteile

Alpla stellt die Kapseln im Spritzgießverfahren in eigenen Anlagen her. Das österreichische Unternehmen verarbeitet dabei einen nicht in Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion stehenden Biowerkstoff namens Sun Circle. Dieser besteht aus Schalen von Sonnenblumenkernen, Steinpulver als mineralischem Füllstoff und einem biogenen Kunststoff auf Maisstärke-Basis. „Die Kombination von Material, Design und Produktionsprozess ist entscheidend für die Stabilität, Dichtigkeit und Barriere“, so Lehner.