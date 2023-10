Langfristiges Ziel von Paboco ist die Entwicklung und Skalierung von vollständig biobasierten und recyclingfähigen Papierflaschen. Dabei kann das Unternehmen auf die Unterstützung von Alpla zählen: „Wir bei Alpla beschäftigen uns intensiv mit alternativen Materialien, investieren in vielversprechende Projekte und gestalten den technologischen Fortschritt als ‚Family of Pioneers‘ aktiv mit“, betont Christian Zmölnig, Director Corporate Research, Development & Innovation bei Alpla und Chairman of the Board of Directors bei Paboco. Das neu gebildete Board of Directors von Paboco wird durch Ricardo Rehm, CFO von Alpla, und Rainer Widmar, Managing Director Central and Eastern Europe bei Alpla, komplettiert. Die Transaktion erfolgte Anfang Oktober. Über die Details wurde von den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.