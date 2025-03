Andreas Grafs Fachwissen in den Bereichen Lean Manufacturing, Mitarbeiter-Engagement und Geschäftsentwicklung soll dazu beitragen, den anhaltenden Erfolg und die Innovationen von IWK als Hersteller von Verpackungssystemen für Pharma, Kosmetik, Lebensmittel und Non-Food voranzutreiben.

Graf bringt umfassende Kenntnisse als Geschäftsführer in der internationalen Verpackungsindustrie, speziell in den Sektoren Pharma und Personal Care, mit, die auch Kernmärkte der IWK sind. Heißt es in der Pressemitteilung. Der diplomierte Wirtschaftsingenieur kommt von Rotzinger Pharmapack, wo er als CEO fungierte.

Die IWK Gruppe will nach eigenen Angaben mit Andreas Graf die Rentabilität und die operative Exzellenz weiter verbessern und die Marktposition der IWK als führender Hersteller von Verpackungssystemen strategisch ausbauen.