Da die Umstellung von Verpackungslösungen im hochregulierten Pharmabereich deutlich komplexer als in anderen Branchen ist, sind die Vorgaben seitens der PPWR hier leicht entschärft. (Bild: Open AI/Dalle 3)

Vor allem Zulieferer in der Automobilindustrie verwenden für den Transport von Teilen große Mengen an Verpackung. Die nachhaltige Verpackungsgestaltung ist bei vielen Unternehmen in der Branche deshalb bereits auf dem Vormarsch. Gängige Praxis ist es beispielsweise, wiederverwendbare Verpackungen für den Versand von Elektronikkomponenten und Maschinenteilen zu verwenden. Diese Verpackungen werden nach Gebrauch zurückgeschickt, gereinigt und dann erneut verwendet, was die anfallende Abfallmenge erheblich reduziert.

Wichtig ist dabei die Qualität der Verpackungen und Behälter, da nur hochwertige Verpackungen länger haltbar sind und die Teile schützen. Ebenso übt sich die Automobilbranche darin, Kunststoff zu reduzieren. Anstelle von geschäumtem Kunststoff (EPP) kommen daher Textiltaschen oder Kissen zum Einsatz. Diese können zudem mehrfach und für verschiedene Teile genutzt werden, da sie anders als EPP-Formen nicht genau auf das Bauteil angepasst sind.

In der Elektronikindustrie achten Unternehmen ebenfalls stärker auf Nachhaltigkeit und steigen auf recycelbare Materialien für die Verpackung ihrer Produkte um. Und auch in der Chemiebranche wird an Verpackungslösungen gearbeitet, die aus recycelbaren Materialien bestehen und gleichzeitig die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Vor besonderen Herausforderungen steht die Pharma­branche. Denn die heute eingesetzten Primär- und Sekundärverpackungen sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklung. Auf andere Materialien umzusteigen, ist auch aufgrund der komplexen Zulassung nicht ohne Weiteres möglich. Für die Branche gilt darum auch eine gelockerte Frist: Bis 2035 sollen 70 % der Verpackungen von Pharmaprodukten recyclingfähig sein. Für Verpackungsdienstleister ist es dennoch ratsam, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen.