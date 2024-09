Die Capri-Sun Group will die EU unter Druck setzen. Sie soll eine Ausnahmeregelung für die Rückkehr der Plastikröhrchen machen, die einst an den Trinkbeuteln befestigt waren. Dazu ruft das Unternehmen die Verbraucher und Verbraucherinnen auf, eine entsprechende Petition auf der Plattform Change.org zu unterschreiben. Gestartet wurde der Aufruf am 28. August. Bis heute haben rund 2600 Menschen die Petition unterschrieben. Angepeilt werden 1 Mio. Unterschriften.

Doch worum geht es? Seit Juli 2021 sind europaweit Einwegplastikprodukte wie Trinkhalme verboten. Carpi-Sun reagierte darauf mit der Einführung eines Trinkhalms aus Papier. Und sieht sich seitdem mit permanenter Kritik seitens der Konsumenten und Konsumentinnen konfrontiert. Der neue Halm sei nicht steif genug, knicke beim Einführen in den Beutel zu leicht ein und verfälsche zudem den Geschmack. Grund genug für das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in der Schweiz hat, das Röhrchen Frühjahr 2024 erneut zu ersetzen: durch eine Variante mit größerer Festigkeit. Aber ohne den gewünschten Erfolg. Die Kritik riss nicht ab.